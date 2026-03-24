Xảy ra 10 vụ phá rừng trong 1 tuần: Lâm Đồng có chỉ đạo khẩn 24/03/2026 11:03

(PLO)- Chỉ trong vòng một tuần, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 10 vụ phá rừng và UBND tỉnh ra “tối hậu thư”, yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm cả cán bộ nếu có dấu hiệu tiếp tay cho lâm tặc.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường, đặc khu; Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và chấn chỉnh tình trạng phá rừng trái pháp luật.

Chỉ trong một tuần, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tới 10 vụ phá rừng, cướp đi gần 1,7 ha mảng xanh sinh thái. Tuy nhiên, đáng lo ngại là mới chỉ xác định được đối tượng vi phạm của 3 vụ (chiếm tỉ lệ 30%) mặc dù rừng đều có chủ.

Hiện trường một vụ phá rừng tại Lâm Đồng vào cuối tháng 10-2025.

Theo đó, trong tuần 11 năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ phá rừng trái pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm. Việc này gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, môi trường sinh thái và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

Cụ thể, một vụ xảy ra tại xã Đắk Song, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa quản lý; một vụ xảy ra tại xã Đam Rông 4; một vụ xảy ra tại xã Đam Rông 2, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk quản lý.

Một vụ xảy ra tại xã Quảng Sơn, lâm phần Công ty CP Thiên Sơn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý; một vụ xảy ra tại xã La Dạ, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Quao quản lý; hai vụ xảy ra tại xã Phan Sơn, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Luỹ - Cà Giây quản lý.

Hai vụ xảy ra tại Tà Hine, lâm phần Công ty Sài Gòn - Đại Ninh quản lý; một vụ xảy ra tại Quảng Tân, lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm phần Nam Tây Nguyên và Thuỷ Điện Đắk G’lun quản lý.

Để kịp thời chấn chỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra tại các khu vực trọng điểm để kịp thời ngăn chặn.

Sở cũng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh các vụ phá rừng đã xảy ra, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4-2026.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng. Cơ quan chức năng kiên quyết khởi tố, xử lý hình sự đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phá rừng kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn.

Các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên đối với diện tích được giao. Đơn vị chủ rừng nào buông lỏng quản lý, có cán bộ dấu hiệu tiếp tay thì UBND tỉnh kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.