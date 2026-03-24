Đâm bạn nhậu vì bị nói thiếu tiền, người đàn ông lãnh 8 năm tù 24/03/2026 17:20

(PLO)- Chỉ vì bị nói thiếu tiền trong lúc nhậu, bị cáo Nguyễn Văn Bình đâm bạn nhậu trọng thương và phải trả giá bằng bản án 8 năm tù.

Ngày 24-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình (38 tuổi; ngụ xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) 8 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Bình vì bị nói thiếu tiền đã đâm bạn nhậu tại phiên tòa được xét xử trực tuyến. Ảnh: HD

Phiên tòa được xét xử trực tuyến và kết nối với TAND hai cấp các tỉnh, thành phố thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp để rút kinh nghiệm chung trong công tác xét xử.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Bình và PVU ở cùng khu nhà trọ tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Khoảng 19 giờ ngày 14-7-2025, Bình tổ chức uống bia trước phòng trọ cùng với vợ và những người cùng khu trọ trong đó có PVU.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: HD

Trong lúc nhậu thì giữa Bình và U xảy ra mâu thuẫn cự cãi trong việc U cho rằng Bình thiếu tiền, U dùng vỏ chai thủy tinh loại bia ném vào người Bình nhưng không trúng, vợ Bình can ngăn kéo Bình vào phòng trọ, còn U đi về phòng của mình.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bực tức về việc U nói Bình nợ tiền nên Bình lấy 1 vỏ chai thủy tinh loại bia cầm trên tay phải và 1 cây dao đi qua phòng trọ của U kêu cửa để gây sự đánh nhau.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình. Ảnh: HD

Khi U mở cửa phòng thì cả hai tiếp tục cự cãi, U dùng tay đấm vào mặt của Bình 1 cái, Bình dùng vỏ chai bia đánh trúng vào đầu của U làm vỏ chai bia bị vỡ rồi tiếp tục cầm phần còn lại đâm nhiều cái vào vùng ngực của U, đồng thời cầm dao đâm 1 nhát vào vùng hạ sườn phải của U.

Phát hiện sự việc, nhiều người trong dãy trọ chạy tới can ngăn, đưa Bình về phòng trọ và đưa U đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Hậu quả, U bị đa chấn thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 12%, trong đó có vết thương vùng ngực trái nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.