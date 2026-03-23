Tham 10 triệu đồng tiền công, thiếu niên lãnh án 4 năm tù 23/03/2026 18:11

(PLO)- Bị cáo Xồng Bá Cử (15 tuổi) bị tuyên phạt 4 năm tù vì tham gia vận chuyển trái phép chất ma tuý để nhận 10 triệu đồng tiền công.

Ngày 23-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Xồng Bá Rống (25 tuổi) tù chung thân, Xồng Bá Cử (15 tuổi; cùng trú xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An) 4 năm tù, cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Xồng Bá Rống (trái) và bị cáo Xồng Bá Cử.

Theo cáo trạng, tối 7-5-2025, Rống nhận lời vận chuyển một lô ma túy cho người Việt Nam sinh sống tại Lào với tiền công 70 triệu đồng. Ngày hôm sau, Rống rủ Cử tham gia vận chuyển ma túy về xuôi giao cho khách và hứa trả 10 triệu đồng tiền công. Do hám lợi, Cử đồng ý tham gia.

Ngày 9-5-2025, Rống cùng Cử mang theo lô ma túy nặng hơn 6,4kg lên xe khách di chuyển xuống địa bàn TP Vinh (cũ) để giao hàng. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao ma túy, cả hai đã bị lực lượng Công an Nghệ An bắt quả tang cùng tang vật.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Cử khai do còn nhỏ tuổi, chỉ học hết lớp 1, nhận thức pháp luật hạn chế và bị hấp dẫn bởi khoản tiền công nên đã phạm tội.

HĐXX sơ thẩm nhận định bị cáo Rống giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên tuyên phạt tù chung thân. Cử là đồng phạm, phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt...