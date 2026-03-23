Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của cựu chủ tịch Quỹ tín dụng Hậu Giang 23/03/2026 14:36

(PLO)- Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ sai phạm gây thất thoát hàng chục tỉ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa ban hành bản án phúc thẩm vụ án sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang (Quỹ tín dụng Hậu Giang) xảy ra hồi năm 2010.

Theo đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Hữu Tâm, Phan Văn Tập, Trương Thị Thanh Loan, Nguyễn Văn Thắng, Quách Vũ Linh, Dương Cẩm Nguyên, Trần Ngọc Diễm Tiên, Đặng Châu Toàn và Hoàng Thị Lệ; đồng thời giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm ngày 26-5-2025 của TAND tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ).

Từ trái qua là các bị cáo Nguyễn Thiện Hồng (đã chết hồi tháng 8-2022), Trương Thị Thanh Loan và Phan Văn Tập tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 4-2021. Ảnh: CHÂU ANH

Bị cáo Lê Hữu Tâm tại phiên xét xử phúc thẩm hồi tháng 6-2019. Ảnh: NHẪN NAM

Trước đó, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm lần thứ tư, TAND tỉnh Hậu Giang cũ tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm (cựu chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang) 13 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.

Bị cáo Phan Văn Tập (cựu giám đốc Công ty TNHH TM Thiện Quỳnh Kiên Giang) bị phạt 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Trương Thị Thanh Loan (cựu phó giám đốc Quỹ tín dụng Hậu Giang) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu thành viên HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang) bị tuyên phạt 5 năm tù. Các bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù.

Trong đơn kháng bản án sơ thẩm lần 4 của TAND tỉnh Hậu Giang cũ, bị cáo Lê Hữu Tâm, cho rằng bị cáo chỉ phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Riêng đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo đề nghị căn cứ vào bản án phúc thẩm lần 3 để tuyên bị cáo không thỏa mãn các dấu hiệu khách quan của tội danh này, không đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Còn bị cáo Quách Vũ Linh kháng cáo một phần bản án, vì cho rằng: “Trong vụ án này, bị cáo với vai trò là đồng phạm hạn chế, mang tính phụ thuộc, làm theo chỉ đạo của cấp trên. Bị cáo không tư lợi hoặc chiếm đoạt bất kỳ số tiền nào”.

Theo cáo trạng, năm 2011, bị cáo Tâm đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Ban điều hành Quỹ tín dụng Hậu Giang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện 28 hợp đồng vay tiền tại Quỹ. Từ đó, chiếm đoạt số tiền hơn 54,5 tỉ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng thanh toán.

Thực hiện chỉ đạo của bị cáo Tâm, các bị cáo Hồng (đã chết) và Loan ký hợp thức hóa hồ sơ; đồng thời chỉ đạo các bộ phận thực hiện 28 hợp đồng vay tiền giúp cho Tâm.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm lần thứ tư hồi tháng 5-2025. Ảnh: CHÂU THÀNH

Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả 28 hợp đồng này, người vay không trực tiếp đến Quỹ tín dụng Hậu Giang làm hồ sơ. Thậm chí, một số hồ sơ được thành viên HĐQT QTDND Hậu Giang đứng tên vay tiền giúp.

Ngoài ra, vào năm 2012, khi Quỹ tín dụng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, Bùi Chí Linh (đã chết), cựu Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Hậu Giang, đã đề xuất với bị cáo Tâm để sổ tiết kiệm của khách hàng ngoài sổ sách, chiếm đoạt tiền để chi trả các khoản lãi chênh lệch để chi xài cá nhân.

Cũng trong năm 2012, dù biết rõ Quỹ tín dụng Hậu Giang không có chức năng bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nhưng bị cáo Tâm vẫn chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách, do Tâm làm Chủ tịch HĐQT. Từ các chứng thư này, Công ty đã thực hiện hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt số tiền hơn 18,4 tỉ đồng.