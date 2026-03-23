Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của cựu chủ tịch Quỹ tín dụng Hậu Giang

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa ban hành bản án phúc thẩm vụ án sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang (Quỹ tín dụng Hậu Giang) xảy ra hồi năm 2010.
Theo đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Hữu Tâm, Phan Văn Tập, Trương Thị Thanh Loan, Nguyễn Văn Thắng, Quách Vũ Linh, Dương Cẩm Nguyên, Trần Ngọc Diễm Tiên, Đặng Châu Toàn và Hoàng Thị Lệ; đồng thời giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm ngày 26-5-2025 của TAND tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ).
Trước đó, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm lần thứ tư, TAND tỉnh Hậu Giang cũ tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm (cựu chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang) 13 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 27 năm tù.
Bị cáo Phan Văn Tập (cựu giám đốc Công ty TNHH TM Thiện Quỳnh Kiên Giang) bị phạt 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bị cáo Trương Thị Thanh Loan (cựu phó giám đốc Quỹ tín dụng Hậu Giang) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu thành viên HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang) bị tuyên phạt 5 năm tù. Các bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị tuyên phạt 2 năm tù.
Trong đơn kháng bản án sơ thẩm lần 4 của TAND tỉnh Hậu Giang cũ, bị cáo Lê Hữu Tâm, cho rằng bị cáo chỉ phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Riêng đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo đề nghị căn cứ vào bản án phúc thẩm lần 3 để tuyên bị cáo không thỏa mãn các dấu hiệu khách quan của tội danh này, không đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.
Còn bị cáo Quách Vũ Linh kháng cáo một phần bản án, vì cho rằng: “Trong vụ án này, bị cáo với vai trò là đồng phạm hạn chế, mang tính phụ thuộc, làm theo chỉ đạo của cấp trên. Bị cáo không tư lợi hoặc chiếm đoạt bất kỳ số tiền nào”.
Theo cáo trạng, năm 2011, bị cáo Tâm đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Ban điều hành Quỹ tín dụng Hậu Giang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện 28 hợp đồng vay tiền tại Quỹ. Từ đó, chiếm đoạt số tiền hơn 54,5 tỉ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng thanh toán.
Thực hiện chỉ đạo của bị cáo Tâm, các bị cáo Hồng (đã chết) và Loan ký hợp thức hóa hồ sơ; đồng thời chỉ đạo các bộ phận thực hiện 28 hợp đồng vay tiền giúp cho Tâm.
Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả 28 hợp đồng này, người vay không trực tiếp đến Quỹ tín dụng Hậu Giang làm hồ sơ. Thậm chí, một số hồ sơ được thành viên HĐQT QTDND Hậu Giang đứng tên vay tiền giúp.
Ngoài ra, vào năm 2012, khi Quỹ tín dụng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, Bùi Chí Linh (đã chết), cựu Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Hậu Giang, đã đề xuất với bị cáo Tâm để sổ tiết kiệm của khách hàng ngoài sổ sách, chiếm đoạt tiền để chi trả các khoản lãi chênh lệch để chi xài cá nhân.
Cũng trong năm 2012, dù biết rõ Quỹ tín dụng Hậu Giang không có chức năng bảo lãnh thực hiện hợp đồng, nhưng bị cáo Tâm vẫn chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách, do Tâm làm Chủ tịch HĐQT. Từ các chứng thư này, Công ty đã thực hiện hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi với Công ty TNHH De Heus, chiếm đoạt số tiền hơn 18,4 tỉ đồng.
Toàn cảnh vụ án sai phạm tại Quỹ tín dụng Hậu Giang
Năm 2014, Công an Hậu Giang khởi tố bị can Lê Hữu Tâm, Bùi Chí Linh để điều tra tội lừa đảo và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; khởi tố bị can Nguyễn Thiện Hồng để điều tra tội lừa đảo và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Năm 2015, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang phạt bị cáo Tâm 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 14 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Linh 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 24 năm tù. Tuyên phạt bị cáo Hồng 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy án để điều tra lại từ đầu.
Đến tháng 7-2018, VKSND tỉnh Hậu Giang đã truy tố thêm bị can là Phan Văn Tập tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 9-2018, bị cáo Linh chết, TAND tỉnh Hậu Giang ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Linh.
Xử sơ thẩm lần 2, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Tâm 20 năm tù, bị cáo Hồng 12 năm tù và bị cáo Tập 13 năm tù.
Tháng 6-2019, xử phúc thẩm lần hai, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Năm 2021, VKSND tỉnh Hậu Giang truy tố thêm bị can Trương Thị Thanh Loan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần ba, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Tâm 17 năm tù, bị cáo Hồng 12 năm tù, bị cáo Tập 14 năm tù và bị cáo Loan 8 năm tù.
Đến tháng 8-2022, bị cáo Hồng chết. Tháng 2-2023, xử phúc thẩm lần ba, TAND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Hồng và tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra lại.