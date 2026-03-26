Xe tải chở đất bị lật vùi lấp ô tô con, xe máy làm cô giáo và 1 người dân tử vong 26/03/2026 12:09

(PLO)- Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn xe tải chở đất lật đè trúng ô tô 4 chỗ và xe máy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn.

Sáng 26-3, tại Km 106+450 Quốc lộ 12B (địa phận phố Lâm Hoá, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải chở đất BKS 35C-111.72 do Trần Văn Khoa (44 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Lạc Sơn – Yên Thủy bất ngờ lật nghiêng. Xe tải sau đó đè trúng ô tô con BKS 30A-233... và xe máy BKS 28N1-396... đi theo chiều ngược lại.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng điều động 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp lực lượng CSGT và công an cơ sở tổ chức cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CA.

Do các phương tiện bị đè chồng lên nhau, đất từ thùng xe tải đổ xuống vùi lấp hoàn toàn ô tô con và xe máy, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 8 giờ 24 phút, lực lượng chức năng đưa được thi thể nạn nhân nữ điều khiển xe máy là chị BTC (SN 1986, trú xã Đại Đồng) ra ngoài.

Tiếp đó, đến 9 giờ 7 phút, thi thể nạn nhân thứ hai là chị NTTH (SN 1979, giáo viên, trú xã Đại Đồng) - người điều khiển ô tô cá nhân, cũng được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.