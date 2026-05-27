Một ngư dân tử vong trên biển khi đang đánh cá 27/05/2026 11:14

(PLO)- Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ngư dân mất tích trước đó.

Ngày 27-5, UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị thông tin đã tìm thấy thi thể ông M.V.D (54 tuổi, trú thôn Cửa Thôn) sau gần một ngày mất tích trên biển.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 26-5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được báo cáo từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ về việc một ngư dân phát hiện thuyền cá nhỏ dưới 6 m trôi trên biển nhưng không có người.

Ngư dân phát hiện thuyền trên biển nhưng không có người. Ảnh: MT

Cụ thể, khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Trương Văn Ngùy (trú thôn Cửa Thôn) khi đang đánh bắt hải sản trên biển thì phát hiện một thuyền cá cách bờ biển khoảng 1,5 hải lý. Tuy nhiên, trên thuyền không có người.

Qua kiểm tra, lực lượng xác định đây là thuyền cá của ông M.V.D, hành nghề lưới cá. Ông D xuất bến lúc 9 giờ sáng, tại khu vực bãi ngang thôn Cửa Thôn và đi biển một mình.

Phát hiện ông D mất tích, nhiều lực lượng đã tổ chức tìm kiếm. Đến sáng ngày 27-5, thi thể ông D được tìm thấy trên biển, cách vị trí phát hiện thuyền cá của nạn nhân không xa.

Hiện lực lượng chức năng đang làm thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.