Ngư dân đưa tàu cá thả lưới tìm kiếm nam sinh lớp 12 mất tích trên biển 06/04/2026 08:53

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai và ngư dân đang tích cực tìm kiếm nam sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển Quy Nhơn.

Sáng 6-4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang đang tích cực tổ chức tìm kiếm học sinh lớp 12 mất tích trên biển Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo ông Toàn, chính quyền địa phương đã huy động đông đảo lực lượng tham gia, trong đó ngư dân đã đưa nhiều tàu cá hỗ trợ, thả lưới tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đồng thời, lực lượng bộ đội biên phòng huy động nhiều tàu thuyền tìm kiếm khắp khu vực nơi học sinh bị mất tích.

“Từ tối qua đến nay, lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm, nhưng do đêm tối và biển động nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn”, ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, trong hai em gặp nạn: em NNH sức khỏe đã ổn, đang được chăm sóc tại bệnh viện; còn em HĐAH đang mất tích.

Tàu cá của ngư dân tham gia thả lưới tìm kiếm.

Như PLO đưa tin, khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương (lớp 12C2B, thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), đi tắm biển tại đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Trong lúc tắm, hai em NNH và HĐAH không may bị đuối nước. Ngay sau đó, em NNH được cứu hộ kịp thời và đưa đi cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai; còn em HĐAH bị sóng cuốn trôi, chưa tìm thấy.

Thông tin từ Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nhóm học sinh lớp 12 của trường đang tham gia đánh giá năng lực tại Quy Nhơn. Sau khi thi, các em đi tắm thì gặp nạn.