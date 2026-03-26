2 nữ sinh lớp 9 bị đuối nước tử vong khi lội qua suối 26/03/2026 20:10

(PLO)- Nhóm học sinh lớp 9 ở TP Đà Nẵng nắm tay dìu nhau lội qua suối, không may 2 nữ sinh bị trượt chân lọt vào khu vực sâu, sau đó tử vong do đuối nước.

Tối 26-3, ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai nữ sinh lớp 9 tử vong.

Người dân đưa các em lên bờ sơ cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: CTV

Theo thông tin, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm 11 học sinh trong đó có 10 em lớp 9, Trường THCS Võ Thị Sáu rủ nhau đi chơi tại khu vực thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước.

Khi đến suối Trảy (thuộc thôn Tiên Phú Đông), cả nhóm dừng lại xuống suối chơi và lội nước. Nhóm học sinh sau đó nắm tay dìu nhau lội qua suối, không may 3 em bị trượt chân, rơi vào khu vực nước sâu. Các học sinh còn lại cố gắng nắm tay kéo bạn lên và cứu được một bạn, hai nữ sinh còn lại không may bị đuối nước.

Ngay sau đó, nhóm học sinh chạy đi kêu cứu. Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa hai em lên bờ sơ cứu, nhưng không qua khỏi.