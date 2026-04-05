Nhóm học sinh lớp 12 tắm biển Quy Nhơn, 2 nam sinh bị nước cuốn 05/04/2026 20:07

(PLO)-Người dân và lực lượng chức năng đã cứu thành công một nam sinh; còn một em hiện đang mất tích, chưa được tìm thấy.

Chiều 5-4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đang tích cực tổ chức tìm kiếm một nam sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 12 - Trường THPT Chuyên Hùng Vương (thuộc phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đi tắm biển tại đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Trong lúc tắm, hai em NNH và HĐAH không may bị đuối nước. Ngay sau đó, em NNH được cứu hộ kịp thời và đưa đi cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Còn em HĐAH bị sóng cuốn trôi, chưa tìm thấy. Hiện sóng biển đang rất mạnh.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Trường Chuyên Hùng Vương, xác nhận có sự việc trên. Thông tin đến hiện tại, em NNH đang được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn; riêng em HĐAH vẫn còn mất tích.

Theo vị lãnh đạo này, các em học sinh lớp 12 của Trường đang tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại Quy Nhơn.