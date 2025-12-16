2 học sinh mất tích do đuối nước ở xã Đông Thạnh 16/12/2025 17:47

(PLO)- Nhóm học sinh đến khu vực sông rạch ở xã Đông Thạnh, TP.HCM, chơi đùa thì bị đuối nước khiến 2 em mất tích.

Đến 17 giờ ngày 16-12, Công an xã Đông Thạnh đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan tích cực tìm kiếm một thiếu niên mất tích do đuối nước.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân gần khu vực xảy ra sự việc.

Cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm em học sinh mất tích. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, một nhóm học sinh khoảng 15 tuổi (gồm cả nam và nữ) đến khu vực rạch mà người dân thường hay gọi là "bến Bà Mai", đoạn gần đường Đặng Thúc Vịnh (thuộc huyện Hóc Môn cũ) để vui chơi.

Theo người dân, trong lúc chơi đùa, 1 nam sinh không may bị ngã xuống nước, chới với. Thấy bạn gặp nạn, 1 nam sinh khác đứng trên bờ đã lập tức nhảy xuống tìm cách ứng cứu.

Tuy nhiên, do thời điểm này nước lớn, dòng chảy xiết nên cả 2 bị nước cuốn trôi, mất tích. Những người có mặt tại hiện trường đã hô hoán, kêu cứu nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với lực lượng thuộc Đội CC&CNCH KV19 (PC07) đã nhanh chóng huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác lặn tìm.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể của 1 trong 2 em học sinh đã được tìm thấy cách hiện trường vụ việc không xa.

Đến khoảng 17 giờ chiều, thi thể của 1 em học sinh đã được tìm thấy. Ảnh: HT

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm em học sinh còn lại và xác định nguyên nhân vụ việc.

Hồi đầu tháng 7, ở khu vực khu vực cầu Rạch Tra, đoạn giáp ranh giữa xã Bình Mỹ và xã Đông Thạnh cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh đuối nước, tử vong.