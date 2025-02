2 người đàn ông dùng cây chuối bơi ra sông cứu 1 phụ nữ đuối nước 10/02/2025 16:52

Ngày 10-2, Công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM bàn giao người phụ nữ nhảy sông cho gia đình và Công an xã Xuân Thới Đông để động viên, trấn an tâm lý.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, người dân ở gần Cầu Lớn, xã Xuân Thới Sơn nghe thấy tiếng kêu cứu và phát hiện người phụ nữ chới với dưới sông nên hô hoán.

Hai người đàn ông đẩy cây chuối ra giữa sông cùng cứu 1 phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Hai người đàn ông đã dùng cây chuối đẩy ra giữa sông và cùng nhảy xuống cứu người phụ nữ đưa lên bờ.

Người phụ nữ được đưa vào bờ. Ảnh: HT

Công an xã Xuân Thới Sơn sau đó có mặt ghi nhận và tìm hiểu thông tin. Người phụ nữ được xác định ngụ ở xã Xuân Thới Đông nên đã bàn giao cho địa phương để ổn định tâm lý.

Người phụ nữ may mắn không ảnh hưởng tính mạng. Ảnh: HT

Ban đầu, người phụ nữ được xác định là chị NTKN (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, tạm trú huyện Hóc Môn). Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong gia đình nên đi xe máy đến khúc sông rồi nhảy xuống.