Phường An Phú Đông ra quân xây dựng địa bàn sạch ma túy 26/05/2026 15:27

(PLO)- Phường An Phú Đông, TP.HCM vừa ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy và ra mắt Fanpage tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ người dân.

Sáng 26-5, phường An Phú Đông tổ chức lễ ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung tay xây dựng cộng đồng sạch ma túy - vì tương lai tươi sáng”.

Đợt cao điểm này được triển khai quyết liệt từ ngày 26-5 đến ngày 26-6.

Xây dựng phường không ma túy trước năm 2030

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, cho biết ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ phường ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, cả hệ thống chính trị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng phường An Phú Đông không ma túy trước năm 2030.

Phường An Phú Đông tổ chức lễ ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung tay xây dựng cộng đồng sạch ma túy - vì tương lai tươi sáng”. Ảnh: N.TÂN

Theo ông Chánh, qua triển khai, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tác hại của ma túy đã có chuyển biến tích cực. Nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả tại cơ sở được duy trì, giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp với phương thức tinh vi, có xu hướng len lỏi vào khu dân cư, nhà trọ và tác động mạnh đến thanh thiếu niên.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.TÂN

“Công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, xác định mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”, ông Chánh nhấn mạnh.

Để cụ thể hóa mục tiêu, lãnh đạo phường chỉ đạo Phòng Văn hóa Xã hội chủ trì tuyên truyền, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông như pano, video trên nền tảng số phù hợp với người lao động và thanh thiếu niên.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông trao tặng giấy khen cho Tập thể Công an phường. Ảnh: N.TÂN

Song song đó, các đơn vị liên quan phải phối hợp quản lý chặt chẽ địa bàn cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm.

Riêng các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về ma túy vào chương trình chính khóa và ngoại khóa.

Ra mắt Fanpage tiếp nhận tin báo tội phạm

Sáng cùng ngày, Công an phường An Phú Đông chính thức ra mắt Fanpage “Công an phường An Phú Đông - TP. Hồ Chí Minh”.

Theo Công an phường An Phú Đông, trong thời đại chuyển đổi số, đây được xem là kênh thông tin chính thống để tuyên truyền pháp luật và cảnh báo các phương thức hoạt động của tội phạm.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Phú Đông... quét mã QR để vào fanpage “Công an phường An Phú Đông - TP. Hồ Chí Minh”. Ảnh: N.TÂN

Fanpage còn đóng vai trò là cầu nối trực tuyến, tiếp nhận nhanh chóng các tin báo, phản ánh từ Nhân dân theo phương châm “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”. Điều này góp phần xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng trong việc giữ gìn bình yên địa bàn.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường yêu cầu Công an phường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý địa bàn; công an phường tập trung thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, tập trung điều tra, bắt giữ xử lý các đối tượng ma túy theo quy định, tiến tới mục tiêu xây dựng phường không có ma túy trước năm 2030.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở phải bám sát địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi vấn.

Người dân tham gia ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung tay xây dựng cộng đồng sạch ma túy - vì tương lai tươi sáng”. Ảnh: N.TÂN



Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, BCH Quân sự phường chỉ đạo dân quân tự vệ tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền điểm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng phát động hội viên, đoàn viên ký cam kết thực hiện công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội năm 2026.

Đảng ủy phường cũng đưa nội dung phòng, chống ma túy làm tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2026. Các chi bộ khu phố có trách nhiệm duy trì mô hình tự quản, vận động từng hộ dân ký cam kết Gia đình không ma túy.

Ngay trong đợt cao điểm ra quân, lực lượng Công an phường An Phú Đông đã ghi nhận những kết quả bước đầu quan trọng khi bắt giữ 10 vụ với hơn 30 người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

