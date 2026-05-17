Công an vào cuộc clip học sinh lớp 6 bị nam sinh lớp 11 tống tiền 17/05/2026 10:07

(PLO)- Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh thông tin gia đình tố học sinh lớp 6 bị nam sinh lớp 11 tống tiền nhiều lần.

Từ ngày 16-5, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết của người dùng có tên Nguyen Lien phản ánh một học sinh lớp 6 ở phường An Khê, TP Đà Nẵng nghi bị một nam sinh lớp 11 gần nhà hành hung, đe dọa và tống tiền trong thời gian dài.

Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: CA

Sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận. Nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước các hình ảnh, clip và nội dung tin nhắn được đăng tải kèm theo.

Nội dung bài viết thể hiện nạn nhân là cháu ruột của người đăng bài, hiện học lớp 6.

Tài khoản Nguyen Lien viết sự việc bắt đầu gần năm tháng trước. Trong một lần chơi đánh bài búng tai, cháu của người này bị thua và bị bạn tên K, người bạo hành, đòi tiền. Lúc đầu, số tiền bị đòi từ 10.000 đến 30.000 đồng. Sau đó, K thấy dễ lấy tiền nên tiếp tục tống tiền nhiều lần. Nạn nhân bị đe dọa, đánh đập nên không dám kể với gia đình.

Quá trình làm việc có người lớn giám hộ. Ảnh: CA

Gia đình chỉ phát hiện sự việc vào ngày 7-5, khi mẹ cháu bé kiểm tra heo đất tiết kiệm và phát hiện mất sáu triệu đồng. Khi mẹ hỏi, học sinh lớp 6 khai đã lấy tiền đưa cho K nhưng không rõ cụ thể bao nhiêu.

Cũng theo tài khoản này, ngoài số tiền trên, nạn nhân còn lấy thêm 33 triệu đồng của ông bà ngoại để đưa cho K.

Bài đăng kèm theo clip được cho là ghi lại cảnh hành hung, các tin nhắn đe dọa, tống tiền cùng hình ảnh nhiều vết bầm trên cơ thể cháu bé.

Khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khê đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan để làm rõ.

Nam sinh lớp 11 làm việc với công an. Ảnh: CA

Công an đã làm việc với mẹ cháu bé và nạn nhân để ghi nhận lời trình bày, thu thập thông tin, tài liệu liên quan.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ sớm có kết quả xác minh và hướng xử lý theo quy định.