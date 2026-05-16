Giăng bẫy làm sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỉ 16/05/2026 14:34

(PLO)- Phan Thị Tâm bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16-5, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Tâm (31 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Phan Thị Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5-2024, Tâm đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể làm sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin đất tái định cư… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Điển hình, thông qua người quen giới thiệu, tháng 5-2024, vợ chồng bà TTKN (ngụ TP Đà Nẵng) liên hệ với Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa ra thông tin gian dối rằng có thể giúp bố trí thêm hai lô tái định cư với tổng chi phí 700 triệu đồng, cam kết hoàn tất trong hai tháng. Tin tưởng, vợ chồng bà N đã giao trước 350 triệu đồng cùng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm.

Sau đó, Tâm không thực hiện như cam kết mà mang hai sổ đỏ này đi cầm cố, vay 800 triệu đồng của một người dân, sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, các thửa đất của vợ chồng bà N không thuộc diện được bố trí tái định cư như nội dung Tâm đưa ra.

Mở rộng điều tra, công an xác định Tâm còn nhận của ông TLM (ngụ xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) 200 triệu đồng để làm sổ đỏ cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang cũ.

Tâm cũng cam kết hoàn tất trong hai tháng nhưng không thực hiện, không hoàn trả tiền. Ngoài ra, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M để làm thủ tục tách thửa nhưng tiếp tục không thực hiện.

Liên quan một giao dịch khác, cơ quan điều tra đang làm rõ việc Tâm nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà PTTH trong mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cũ. Do lời khai các bên còn nhiều mâu thuẫn, vụ việc đang được tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.