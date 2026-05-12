Đang bị khởi tố ở Đà Nẵng thì ra Huế tiếp tục trộm cắp 12/05/2026 10:37

(PLO)- Dù bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố điều tra tội trộm cắp, người phụ nữ vẫn đến Huế tiếp tục trộm cắp tài sản.

Ngày 12-5, Công an phường Phú Xuân, TP Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế truy xét, bắt giữ một nghi phạm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại chợ Đông Ba.

Nguyễn Thị Dương tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9-5, Công an phường Phú Xuân tiếp nhận tin báo của một tiểu thương tại chợ Đông Ba về việc bị kẻ gian lấy trộm túi xách tại quầy hàng. Bên trong túi có gần 40 triệu đồng.

Công an xác định nghi phạm thực hiện vụ trộm là bà Nguyễn Thị Dương (65 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Người phụ nữ này có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Bà Dương đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an phường Phú Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế lập tổ công tác, phối hợp Công an TP Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm, di lý về địa phương để điều tra, xử lý theo quy định.