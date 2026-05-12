Điều tra vụ người phụ nữ tử vong với vết thương trên cơ thể 12/05/2026 07:57

(PLO)- Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ ngụ ở bản Yên Hợp, tỉnh Quảng Trị tử vong với vết thương trên cơ thể.

Ngày 12-5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến một người phụ nữ tử vong.

Người phụ nữ được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 11-5, người dân cùng chính quyền địa phương phát hiện chị Cao Thị Sáng (31 tuổi, ở bản Yên Hợp) tử vong ở trong nhà với vết thương trên cơ thể.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm người chồng đã ly hôn là ĐXT (29 tuổi) và xác định nguyên nhân vụ việc.