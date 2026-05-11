Xe ben tông xe khách lao xuống vực: 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng 11/05/2026 10:37

(PLO)- Đang lưu thông trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê, xe khách bị xe ben tông từ phía sau dẫn đến lao xuống vực sâu hàng chục mét.

Ngày 11-5, ông Nguyễn Công Đệ, Chủ tịch UBND xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai, xác nhận vụ xe khách lao xuống vực trên đèo An Khê trên Quốc lộ 19 đoạn qua địa phương này làm một người chết, hai người bị thương nặng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là xe ben tông vào xe khách chạy cùng chiều.

Chính quyền xã Bình Khê thăm nạn nhân bị tai nạn tại bệnh viện. Ảnh: ĐVCC

Vụ tai nạn làm chị Phạm Thị Nụ (38 tuổi, ngụ xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong khi đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn.

Hai người bị thương nặng gồm chị Hòa Thị Phương (35 tuổi) bị gãy chân trái, chị Phạm Thị Ngọc Trâm (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị gãy chân phải.

Theo ông Đệ, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có 12 người, hiện đã có bảy người xuất viện. Trong đó, có hai người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ đang điều trị tại bệnh viện.

Chính quyền địa phương đã tham gia đưa người bị thương đi cấp cứu; đồng thời hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.

Xe khách lao xuống vực sâu.

Xe ben tông xe khách chạy cùng chiều khiến xe khách lao xuống vực.

Như PLO thông tin, khoảng 23 giờ 10-5, xe ben 77H-003.62 do ông Nguyễn Thanh Yên điều khiển lưu thông theo hướng Pleiku - Quy Nhơn, khi đến địa điểm trên tông vào đuôi xe khách 50H-05948 của nhà xe Lâm Nhật Minh, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng đang chạy cùng chiều phía trước, khiến xe khách lao xuống vực sâu hàng chục mét.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và xã Bình Khê đã huy động nhân lực, sử dụng thiết bị, dây cáp để tiếp cận xe khách, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.