Gia Lai: Lật xe khách trên đèo Tô Na, 3 người thương vong 08/05/2026 10:05

(PLO)- Lực lượng chức năng xác định tài xế lái xe qua đoạn đường cong trên đèo Tô Na (quốc lộ 25) không làm chủ tốc độ khiến xe mất lái, bị lật làm ba người thương vong.

Ngày 8-5, Công an xã Uar (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 25 đoạn qua đèo Tô Na, địa phận xã Uar vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, hai người bị thương.

Vị trí xảy ra vụ xe khách lật khiến ba người thương vong. Ảnh: VN

Thông tin ban đầu, 5 giờ 40 phút cùng ngày, xe khách 77F-0005 loại 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 25 đến khu vực đèo Tô Na, thuộc buôn Phùm, xã Uar bất ngờ xảy ra tai nạn.

Xe khách do tài xế Trần Văn Hậu (54 tuổi, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) bị mất lái, lao xuống lề đường và bị lật.

Vụ tai nạn khiến bà VTH (75 tuổi, ngụ xã Phú Túc) tử vong, anh LKH (37 tuổi) và anh NVH (46 tuổi, cùng ngụ xã Phú Túc) bị thương nặng.

Xe khách bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, một phụ xe và một tài xế.

Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn. Nguyên nhân tai nạn do lái xe lưu thông qua đoạn đường cong không làm chủ tốc độ.