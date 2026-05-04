Trong một đêm, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 4 người thương vong 04/05/2026 11:16

(PLO)- Trong đêm 3-5, trên địa bàn xã Bình Mỹ và xã Bà Điểm (TP.HCM) liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong, hai người trọng thương.

Ngày 4-5, Công an xã Bình Mỹ và Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến bốn người thương vong.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong và hai người bị thương ở xã Bình Mỹ. Ảnh: H.TÂM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 3-5, xe ô tô năm chỗ biển kiểm soát TP.HCM di chuyển trên đường Hà Duy Phiên hướng từ xã Thới Tam Thôn về xã Hòa Phú. Khi đến giữa cầu Bình Thuận (xã Bình Mỹ), ô tô bất ngờ va chạm với xe máy do anh HTP điều khiển chở theo một người đàn ông và bé trai sáu tuổi lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh P ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Bé trai bị đa chấn thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Người đàn ông còn lại văng ra xa, rơi xuống dạ cầu và bị thương. Được biết, cả ba nạn nhân là người trong một gia đình.

Người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, xe ô tô chạy tốc độ khá cao và có dấu hiệu vượt trên cầu dẫn đến tai nạn. Lực lượng chức năng xã Bình Mỹ đã có mặt xử lý hiện trường, trích xuất camera để điều tra.

Cũng trong đêm 3-5, vào khoảng 22 giờ, tại đường Dương Công Khi (xã Bà Điểm) tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy do một người đàn ông điều khiển.

Vụ va chạm khiến một người đàn ông tử vong ở xã Bà Điểm vào tối cùng ngày. Ảnh: H.TÂM

Vụ va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Hiện cả hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.