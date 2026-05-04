Người dân kể phút kinh hoàng vụ chồng sát hại vợ và con nhỏ 04/05/2026 10:34

(PLO)- Tiếng la hét thất thanh từ căn nhà trong con hẻm nhỏ khiến cả xóm bàng hoàng khi biết người đàn ông đã ra tay sát hại vợ và con trai 2 tháng tuổi.

Đến tận khuya 3-5, nhiều người dân ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (Tây Ninh) vẫn tụ tập dọc hai bên con đường bê tông dẫn vào căn nhà cấp 4 nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Dưới ánh đèn đường le lói, câu chuyện về người đàn ông sát hại vợ và con trai mới sinh rồi tấn công cha mẹ ruột vẫn khiến không khí cả khu vực nặng nề, ám ảnh.

Nhiều người dân vẫn hiếu kỳ theo dõi vụ án tại căn nhà ở ấp Kỳ Châu. Ảnh: HA

Theo ghi nhận, căn nhà nằm cách đường ấp khoảng 70 m, lọt thỏm trong con hẻm rộng chừng 3 m, hai bên phủ kín cây xanh. Trưa cùng ngày, nơi vốn yên bình ấy bất ngờ trở thành hiện trường của vụ án khiến người dân địa phương chưa hết bàng hoàng.

Khoảng 12 giờ, bà Hai (60 tuổi, ngụ gần hiện trường) đang ngồi trước nhà thì nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh phát ra từ phía cuối hẻm. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bà thấy bà C, mẹ của Nguyễn Tấn Phú, chạy từ trong nhà ra ngoài đường trên người có vết thương.

Hiện trường trước căn nhà xảy ra vụ án chồng sát hại vợ và con trai. Ảnh: CTV

Theo lời bà Hai, vừa chạy vừa khóc, bà C. liên tục hô hoán: “Con trai giết con dâu và cháu nội rồi, cứu tôi với”.

Ít phút sau, ông K, cha của Phú, chạy ra ôm vợ. Cả hai ngã quỵ giữa đường, la hét nhờ hàng xóm báo công an.

Người dân lập tức trình báo lực lượng chức năng rồi chạy vào bên trong. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhiều người phát hiện Nguyễn Tấn Phú (39 tuổi, còn gọi là Thanh) đang cầm dao đứng trong nhà với biểu hiện bất thường nên không ai dám tiếp cận.

Lực lượng chức năng có mặt khống chế Phú. Ảnh: CTV

“Sau đó công an đến tiếp cận, khống chế Phú”, bà Hai kể lại.

Theo người phụ nữ này, ông K cho biết khi phát hiện con trai sát hại vợ và con ruột, hai vợ chồng lao vào can ngăn nhưng cũng bị tấn công. May mắn chạy thoát được ra ngoài nên họ mới kêu cứu hàng xóm.

Điều khiến nhiều người sửng sốt là trước khi vụ việc xảy ra, Phú trong mắt hàng xóm là người ít nói, chăm làm và không gây gổ với ai. Hằng ngày, người đàn ông này vẫn chạy xe máy đi chợ mua thức ăn cho vợ rồi mới đi làm.

“Ở địa phương, Phú không phá phách hay cờ bạc. Nghe tin gây ra tội ác, tôi rất bất ngờ. Sống mấy chục năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến vụ việc đau lòng như vậy”, bà Hai kể.

Sống gần hiện trường, anh Bùi Văn Hoàng (38 tuổi) cho biết khi nghe tiếng tri hô, anh chạy ra thì thấy bà C bị thương ở vùng trán và cổ, còn ông K bị thương nặng ở vai. Người dân nhanh chóng đưa hai nạn nhân đến Trạm y tế xã Vĩnh Công sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.

Khi công an tiếp cận, người này đóng cửa rồi leo lên mái nhà.

“Lực lượng chức năng phải mất thời gian mới khống chế được và đưa xuống”, anh Hoàng kể.

Tối cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vẫn phối hợp với Công an xã Vĩnh Công phong tỏa hiện trường và điều tra vụ án. Ảnh: HA

Sau khi kiểm tra hiện trường, công an phát hiện vợ của Phú là chị ĐTT cùng con trai khoảng 2 tháng tuổi đã tử vong ở khu vực phía sau nhà với nhiều vết thương.

Theo lời kể của anh Hoàng, lúc bị khống chế, Phú có biểu hiện kích động mạnh, mắt trợn ngược, liên tục la hét và chửi bới. Lực lượng chức năng phải dùng vật chèn miệng để tránh nghi phạm cắn lưỡi rồi đưa về trụ sở.

Không khí tang thương bao trùm cả khu dân cư khi nhiều người vẫn chưa tin vụ việc xảy ra với chính gia đình vốn được cho là hiền lành trong xóm.

Ông Tâm (56 tuổi, ngụ địa phương) chia sẻ cha mẹ của Phú sống hòa nhã, chỉ có một người con nên hết mực cưng chiều. Theo ông, từ nhỏ Phú đã có biểu hiện chậm chạp, thần kinh không bình thường.

Sau khi học hết trung học, gia đình cho Phú theo học nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn ở phường Long An. Từ đó đến nay, Phú làm nghề này, ít giao tiếp với hàng xóm hay bạn bè cùng trang lứa.

Khoảng hai năm trước, Phú kết hôn với chị ĐTT (quê Cà Mau). Người vợ ở nhà bán hàng online, còn Phú tiếp tục làm nghề kim hoàn. Hai người vừa sinh con trai được khoảng hai tháng.

Theo ông Tâm, vì ít tiếp xúc nên nhiều người nghĩ Phú hiền lành. Tuy nhiên, những người sống gần nhà lại biết Phú thường xuyên chửi bới cha mẹ. Gia đình vừa bán đất được khoảng 5 tỉ đồng.

"Nguyên nhân vì sao xảy ra vụ việc thì chưa ai rõ. Có nghi vấn người này sử dụng ma túy nhưng phải chờ công an xét nghiệm. Gia đình vợ Phú đang lên để nhận thi thể con gái”, ông Tâm nói.

Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vẫn phối hợp với Công an xã Vĩnh Công cùng các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án nghiêm trọng này.