Vĩnh Long: Thông tin 2 con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần là giả, do Al tạo dựng 02/05/2026 20:37

(PLO)- UBND xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long, xác định thông tin hai con cá sấu lớn xuất hiện trên sông là không đúng sự thật, hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI để trêu đùa.

Chiều tối 2-5, UBND xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long, đã có thông tin chính thức liên quan đến tin báo xuất hiện hai con cá sấu lớn trên sông Tiểu Cần gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 1-5, Công an xã Tiểu Cần tiếp nhận tin báo của người dân tại ấp 1 về việc có hai con cá sấu lớn nổi trên sông, đoạn bờ kè chợ Tiểu Cần rồi sau đó lặn mất.

Do thời điểm tiếp nhận thông tin vào buổi tối, chưa thể kiểm chứng thực tế và lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của người dân, Công an xã đã báo cáo vụ việc đến Thường trực Đảng ủy, UBND xã, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế xuống sông.

Hình ảnh hai con cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần là do Al chỉnh sửa.

Sáng 2-5, Công an xã phối hợp Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát khoảng 3 km khu vực nghi vấn nhưng không phát hiện dấu vết cá sấu.

Nghi ngờ thông tin không chính xác, lực lượng công an đã mời nam thanh niên (22 tuổi) là người cung cấp thông tin đến làm việc. Ban đầu, người này vẫn khẳng định đã nhìn thấy cá sấu và hình ảnh cung cấp là thật.

Lực lượng chức năng và Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long tổ chức xác minh, tìm kiếm ở các khu vực được nghi vấn nhưng không thấy dấu vết cá sấu.

Tuy nhiên, qua làm việc, chiều cùng ngày thanh niên này thừa nhận thông tin là giả. Cụ thể, người này chụp ảnh sông Tiểu Cần rồi gửi cho một người bạn ở nước ngoài. Sau đó, người bạn sử dụng công nghệ AI chỉnh sửa, thêm hình ảnh hai con cá sấu nhằm mục đích trêu đùa. Hình ảnh này tiếp tục được gửi cho người thân và lan truyền ra bên ngoài, gây hoang mang dư luận.

Công an xã Tiểu Cần thông báo để người dân an tâm, ổn định sinh hoạt, sản xuất bình thường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.