Cảnh sát khống chế nam thanh niên sàm sỡ phụ nữ gần bãi biển 22/05/2026 11:21

(PLO)- Nam thanh niên có biểu hiện tinh thần không ổn định đã chặn đánh, sàm sỡ phụ nữ ở khu vực công viên bờ biển Trần Phú, phường Nha Trang.

Ngày 22-5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý LMH (29 tuổi, ngụ phường Nha Trang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát khống chế LMH. Ảnh: HS

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 18-5, trực ban Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (113) thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo về việc một nam thanh niên có hành vi gây mất trật tự công cộng và đánh người đi đường tại công viên bờ biển đối diện khách sạn Novotel đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Tổ công tác 113 có mặt tại hiện trường sau đó, ổn định tình hình, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Nha Trang khống chế, đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Nha Trang.

Tại trụ sở công an, nam thanh niên khai tên LMH. Khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, tại khu vực công viên bờ biển đối diện khách sạn Novotel, H có biểu hiện tinh thần không ổn định đã có hành vi chặn đánh nhiều người đi đường, sàm sỡ phụ nữ.

Khi H đang đi bộ đến trước tòa nhà căn hộ - khách sạn Panorama số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang thì bị lực lượng 113 khống chế, tạm giữ.

Cơ quan công an sau đó đã mời một số nạn nhân cùng nhân chứng sự việc ghi lời khai để củng cố hồ sơ.