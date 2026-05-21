Nhóm người đãi vàng bỏ chạy vào rừng khi thấy lực lượng truy quét 21/05/2026 17:45

(PLO)- Đang lén lút đào đãi vàng trái phép giữa rừng, nhóm 7 người hốt hoảng bỏ chạy tán loạn khi phát hiện lực lượng chức năng bất ngờ truy quét.

Ngày 21-5, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết từ ngày 16-5, lực lượng chức năng thiết lập hai chốt kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Mỗi chốt gồm năm người thuộc lực lượng công an, quân sự và biên phòng. Lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép.

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện nhiều lán trại, dụng cụ phục vụ đãi vàng giữa rừng.

Theo đó, ngày 19-5, chốt số 1 tổ chức tuần tra tại khu vực khe Bùn và khe Li Leng thuộc thôn Kê 2. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khe Bùn có hai lán trại dựng dọc bờ suối cùng các dụng cụ phục vụ đào, đãi vàng.

Tại khe Li Leng, tổ công tác phát hiện ba lán trại khác cùng bảy người đang thực hiện hành vi đào, đãi vàng trái phép. Khi thấy lực lượng tuần tra, nhóm người này bỏ chạy vào rừng. Tổ công tác sau đó tiến hành tháo dỡ năm lán trại, tiêu hủy các dụng cụ đãi vàng.

Lực lượng chức năng tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ việc đãi vàng giữa rừng.

Sáng 20-5, lực lượng tại chốt tiếp tục tuần tra và phát hiện thêm ba lán trại mới cùng nhiều dấu vết khai thác mới, nghi sử dụng máy móc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ và tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác khoáng sản.

Tiếp đó, lúc 10 giờ ngày 21-5, chốt số 2 tổ chức tuần tra, truy quét tại khu vực khe Bùn và phát hiện hơn 1.000 m ống dẫn nước cùng ba khay đãi vàng. Tổ công tác tiến hành tiêu hủy toàn bộ số dụng cụ trên.

Lãnh đạo UBND xã A Lưới cho biết sẽ tiếp tục dẫn đoàn truy quét tại các điểm còn lại. Đồng thời, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.