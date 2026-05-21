TP.HCM: Bắt quả tang cơ sở giết mổ gà trái phép, tiêu huỷ gần 1 tấn gà 21/05/2026 13:34

(PLO)- Lợi dụng đêm tối, một cơ sở tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM đã tự ý tập kết, giết mổ lén lút hàng trăm con gà có nguồn gốc từ Tây Ninh.

Sáng 21-5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng vừa lập biên bản và xử phạt hành chính đối với một cơ sở giết mổ gia cầm trái phép quy mô lớn trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM.

TP.HCM: Bắt quả tang cơ sở giết mổ gà trái phép, tiêu huỷ gần 1 tấn gà. Ảnh: CTV

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, vào khoảng 2 giờ 55 phút rạng sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính tại địa chỉ số 295/4 khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang ông NVQ (49 tuổi) đang tổ chức cho nhân công giết mổ trái phép toàn bộ số lượng 300 con gà trắng ngay trên nền nhà, không đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y theo quy định.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Q có xuất trình được Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tây Ninh cấp ngày 20-5. Tuy nhiên, qua đối chiếu, giấy chứng nhận này ghi rõ nơi đến hợp pháp của lô hàng là cơ sở giết mổ Bồ Văn K (tại khu phố Bình Đức, phường Thuận Giao).

Thay vì đưa gia cầm về đúng lò mổ đã được cấp phép tại Thuận Giao theo quy định kiểm dịch, chủ hàng lại chở thẳng số gà này về địa điểm cơ sở ông Q để giết mổ chui nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan thú y.

300 con gà được tổ công tác phát hiện trong cơ sở ông Q. Ảnh: CTV

Đoàn kiểm tra liên ngành xác định cơ sở của ông Q đã có 2 hành vi vi phạm hành chính, gồm: Giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; Đưa động vật đến địa điểm không đúng với nơi đến được ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ cơ sở phải chấm dứt ngay hành vi giết mổ lậu. Nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, đoàn kiểm tra đã áp dụng biện pháp phạt bổ sung, buộc xử lý nhiệt và chuyển đổi mục đích sử dụng, tuyệt đối không được bán thịt tươi ra thị trường đối với toàn bộ 300 con gà đã bị giết mổ chui nói trên.

Theo cơ quan chức năng, các hành vi giết mổ gia súc, gia cầm trái phép, không bảo đảm các điều kiện vệ sinh thú y tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ lớn về việc phát sinh, lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm và sức khỏe của cộng đồng. Do đó, các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường mật độ kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ, vận chuyển động vật trên địa bàn. Các tổ công tác sẽ tập trung vào khung giờ cao điểm ban đêm và rạng sáng nhằm kịp thời phát hiện, triệt xóa tận gốc các lò mổ lậu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.