Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển thịt heo, gà bẩn vào TP.HCM tiêu thụ 15/05/2026 17:08

(PLO)- Lực lượng chức năng TP.HCM vừa liên tiếp chốt chặn, phát hiện và tiêu hủy hơn 2 tấn thịt heo, gà bẩn, không rõ nguồn gốc tuồn vào thành phố.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 14-5, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ đã tổ chức kiểm tra các phương tiện vận chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn xã Bình Chánh, TP.HCM.

​Trong quá trình chốt chặn, lực lượng phát hiện ông V.P.T vận chuyển 183 kg lòng gà và ông B.T.L chở 477 kg thịt heo bằng xe ô tô vào TP.HCM tiêu thụ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định hai lô hàng trên không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất tỉnh, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật. Ảnh: THANH LONG

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cá nhân ông V.P.T và B.T.L về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đưa đi tiêu hủy toàn bộ lô hàng trên theo quy định.

Lòng gà không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ, không đạt yêu cầu vệ sinh thú y. Ảnh: THANH LONG

Trước đó một ngày, lực lượng chức năng cũng phát hiện vụ việc tương tự với quy mô lớn. Cụ thể, lúc 0 giờ 40 phút ngày 13-5, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục lập chốt kiểm tra phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên Quốc lộ 22, thuộc địa bàn xã Củ Chi.

Tại đây, lực lượng kiểm tra phát hiện ông N.N.D đang vận chuyển 1.590 kg sản phẩm động vật gồm gà và phụ phẩm gà. Toàn bộ số hàng được chở từ tỉnh Tây Ninh vào TP.HCM tiêu thụ. Người vận chuyển không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y.

Toàn bộ lô hàng vi phạm được tiêu hủy tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM.

﻿Ảnh: THANH LONG

Lực lượng kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.N.D vì hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cùng với việc xử phạt, đoàn kiểm tra cho tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm.