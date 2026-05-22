Đến nhà trọ bạn thân chơi, 'tiện tay' cuỗm luôn vàng 22/05/2026 10:17

(PLO)- Cô gái 23 tuổi ở Đồng Tháp đến nhà trọ bạn thân chơi, lợi dụng bạn không chú ý đã lấy trộm vàng trị giá khoảng 280 triệu đồng để trả nợ.

Ngày 22-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một nhà trọ trên đường Trần Tế Xương, khóm Hòa Khánh, phường Cao Lãnh.

Thông tin ban đầu, Trần Thị Ngọc Hà (23 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp) thường xuyên đến phòng trọ của bạn thân là CNH (23 tuổi) ở nhà trọ trên chơi. Để có tiền trả nợ, sáng 18-5, lợi dụng lúc bạn thân không chú ý, Hà đã lấy trộm vàng của bạn, gồm 18 chỉ vàng nhẫn 24k và sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 1,1 chỉ. Tổng giá trị tài sản khoảng 280 triệu đồng.

Lợi dụng bạn thân không chú ý, Trần Thị Ngọc Hà đã lấy trộm vàng của bạn. Ảnh: CA

Số vàng bị trộm.

Rạng sáng 19-5, H phát hiện vàng bị mất nên trình báo công an phường Cao Lãnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 giờ tiếp nhận tin báo đã xác định Hà là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Sau đó vụ việc được bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.