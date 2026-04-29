Nam thanh niên sống cùng người yêu hơn mình 15 tuổi rồi trộm 5 cây vàng 29/04/2026 10:27

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk vừa bắt giữ một nghi phạm đã trộm 5 cây vàng của em gái người yêu.

Ngày 29-4, thông tin từ phòng Cảnh sát sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, ngụ xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh).

Nghi phạm Nghĩa tại công an. Ảnh: S.Đ

Nghĩa là nghi phạm đã trộm cắp năm cây vàng của em gái người yêu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 11-2022, thông qua mạng xã hội, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Đầu năm 2026, Nghĩa từ tỉnh Bắc Ninh chuyển đến sinh sống cùng chị N và em gái ruột chị N tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình sinh sống, Nghĩa biết em gái chị N có nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26-3 đến ngày 21-4, Nghĩa đã sáu lần lén lút trộm cắp tổng cộng năm cây vàng của em gái chị N, đem bán được gần 800 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Ea Kao khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ Nghĩa.