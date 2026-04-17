Bắt giữ Bình 'chôm' với 19 tiền án về tội trộm cắp tài sản 17/04/2026 16:16

(PLO)- Sau khi điều tra, cảnh sát bắt giữ Bình “chôm”, 66 tuổi từng có 19 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (thường gọi Bình “chôm”, 66 tuổi, trú khu phố Suối Đá, phường Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại quán cháo ở ấp Thuận Phú 2 (xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ trộm cắp, tài sản bị mất là chiếc điện thoại Iphone 15 Plus, có giá trị 16,5 triệu đồng.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Bình “chôm”. Ảnh: CA

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thuận Lợi đã tổ chức điều tra, truy xét và xác định nghi phạm trộm tài sản là Nguyễn Văn Bình. Qua làm việc với lực lượng công an, Bình khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trộm được điện thoại, Bình đã bán cho một tiệm điện thoại ở phường Bình Phước để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Bình để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Nguyễn Văn Bình đã có 19 tiền án về tội trộm cắp tài sản.