Đang cắt trộm dây điện trên cao tốc Bến Lức - Long Thành thì bị bắt 07/04/2026 15:15

Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Lê Thành Nguyên (40 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, công an cũng tạm giữ Trần Ngọc Huân (37 tuổi, tạm trú phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, đầu tháng 4-2026, Công an xã Phước Thái nhận đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức - Long Thành về việc bị mất trộm gần 1.000 m dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Lê Thành Nguyên (bên phải) và Trần Ngọc Huân cùng tang vật. Ảnh: CAĐN

Công an xã Phước Thái phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức điều tra, truy bắt hung thủ.

Ngày 4-4, lực lượng công an mật phục bắt quả tang Lê Thành Nguyên đang cắt và cuốn dây điện trên đường dẫn cao tốc. Tang vật thu giữ gồm 40 m dây điện, một kềm sắt, một dao nhọn, một đèn pin và một xe máy.

Mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp bắt giữ Trần Ngọc Huân. Tại đây, công an thu giữ 90 kg lõi dây điện đồng, hơn 100 kg vỏ nhựa dây điện, một cân điện tử loại 100 kg cùng nhiều tang vật khác.