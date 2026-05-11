Người đột nhập trộm vàng, đồ thờ cúng ở Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung bị bắt 11/05/2026 09:59

(PLO)- Công an TP.HCM bắt người đàn ông đã đột nhập vào Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung ở phường Long Nguyên trộm nhiều đồ thờ cúng và vàng.

Ngày 7-5, Công an phường Long Nguyên cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung, phường Long Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 30-4, ông NNT (67 tuổi, ngụ phường Long Nguyên) đến Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung để dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện chốt cửa ra vào bị phá. Kiểm tra bên trong chánh điện, ông phát hiện nhiều tài sản bằng đồng đã bị lấy trộm, gồm: một lư hương, hai chân đèn, tám thanh đao và một bộ ấm chén gồm sáu ly đồng.

Công an nhanh chóng xác định Trọng là thủ phạm vụ trộm. Ảnh: CA

Sau thời gian truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp Công an phường Long Nguyên đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Trọng (25 tuổi, thường trú thành phố Cần Thơ) khi người này đang lẩn trốn tại khu vực xã Tập Ngãi, tỉnh Trà Vinh.

Cơ quan công an bàn giao tài sản cho Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Trọng khai nhận đã thực hiện vụ trộm trên, sau đó mang số tài sản lấy được bán cho một tiệm đồ cũ tại phường Thủ Dầu Một. Ngoài ra, người này còn thừa nhận đã lấy thêm một sợi dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền hình Phật, trọng lượng khoảng một lượng, đeo trên tượng Phật trong Miếu.

Công an hiện lấy lời khai, xử lý Trọng về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Cơ quan Công an đã thu giữ sợi dây chuyền và một số tang vật có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định.