7 phụ nữ mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện tại TP.HCM được giải cứu 10/05/2026 13:36

(PLO)- Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu bảy phụ nữ mắc kẹt trong thang máy tại một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, TP.HCM sau sự cố cúp điện.

Sáng 10-5, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 15 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã kịp thời giải cứu bảy người mắc kẹt trong thang máy tại một cơ sở thẩm mỹ trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.

Khoảng 10 giờ 22 cùng ngày, bảy phụ nữ gồm bốn khách hàng và ba nhân viên đang di chuyển bằng thang máy từ tầng trệt lên các tầng trên tại tòa nhà năm tầng (là cơ sở thẩm mỹ viện). Khi đến khoảng giữa tầng hai và tầng ba, hệ thống điện bất ngờ bị ngắt khiến cabin dừng lại đột ngột, cửa không thể mở.

Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, giải cứu người mắc kẹt. Ảnh: CA

Mắc kẹt trong không gian hẹp, thiếu oxy khiến nhiều người bắt đầu khó thở và hoảng loạn kêu cứu. Do tòa nhà không có thiết bị hỗ trợ mở cửa thang máy tại chỗ, người dân đã gọi điện yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ.

Nhận tin báo, sáu chiến sĩ cứu nạn cứu hộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC khu vực 15 (cách hiện trường khoảng 2 km) đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, các chiến sĩ đã thực hiện biện pháp trấn an tâm lý các nạn nhân, đồng thời sử dụng thiết bị nghiệp vụ để đưa cabin lên tầng ba.

Các nạn nhân dù hoảng loạn nhưng không ảnh hưởng sức khỏe. Ảnh: CA

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành phá cửa, đưa bảy người ra ngoài an toàn. Sau hơn 30 phút mắc kẹt, một số nạn nhân còn biểu hiện hoảng sợ nhưng sức khỏe ổn định, không có thương vong về người.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi gặp sự cố kẹt thang máy, người dân cần giữ bình tĩnh, bấm nút khẩn cấp để yêu cầu hỗ trợ. Người mắc kẹt có thể dùng vật dụng chèn cửa để tạo khe thoáng bổ sung oxy, tuyệt đối không tự ý thoát qua cửa nóc thang máy để tránh nguy hiểm.