Công an TP.HCM tìm xe máy trong vụ trộm xe máy ở phường Tân Sơn Hòa 08/05/2026 10:11

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai biết hoặc đang sử dụng, cầm cố xe máy biển số 50Y1-184.04 liên hệ cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 30-1-2026 trước địa chỉ 421/1 Bis Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 29-1-2026, ông TĐC (57 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy Honda Wave màu đen xám, biển số 50Y1-184.04 đến nhà bạn tại địa chỉ trên để thăm người thân.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do khuya và đường xa nên ông C để quên xe bên hông nhà rồi đóng cửa đi nghỉ.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30-1-2026, khi thức dậy, ông C phát hiện chiếc xe đã bị lấy trộm nên đến Công an phường Tân Sơn Hòa trình báo.

Chiếc xe bị mất trộm là xe máy hiệu Honda Wave màu đen xám, biển số 50Y1-184.04, số khung 3907HY342063, số máy JA39E0342052.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai biết hoặc đang sử dụng, quản lý, nhận cầm cố chiếc xe trên liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ 362-364 Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa hoặc gặp cán bộ điều tra Lâm Tuấn Hải qua số điện thoại 0906.778.926 để cung cấp thông tin, hỗ trợ làm rõ vụ án.