Người đàn ông tử vong bất thường tại khuôn viên trồng cây xanh ở TP.HCM 07/05/2026 11:47

(PLO)- Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường tại khuôn viên trồng cây xanh trên đường Lê Đức Anh, TP.HCM.

Sáng 7-5, Công an phường Tân Tạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân đi đường phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bất động tại khu vực khuôn viên trồng cây xanh trên đường Lê Đức Anh, đoạn gần hầm chui Tân Tạo.

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong khuôn viên trồng cây xanh. Ảnh: H.TÂM

Khi kiểm tra, người dân thấy trên cơ thể nạn nhân có vết như máu nên lập tức báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo và Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt để phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Theo một số công nhân chăm sóc cây xanh tại đây, nạn nhân là người sống lang thang, thường xuyên ngủ lại ở khu vực này. Người dân địa phương cho biết người này tính tình hiền lành, không gây hấn với ai nên thường được cho đồ ăn, tiền.

Đáng chú ý, chiều 6-5, trước khi trời mưa, người dân thấy người đàn ông này ngồi ăn uống cùng hai người khác tại khuôn viên trên. Đến chiều tối, nạn nhân nằm tại vị trí này còn nhóm bạn nhậu đã rời đi.

Một người dân cho biết: "Ông ấy hay nhậu chung với bạn, nhưng nhóm kia tính khí thất thường, cứ say vào là lại to tiếng cãi vã".

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến tử vong.