Công an TP.HCM phá đường dây sản xuất giấm ăn từ acid công nghiệp 06/05/2026 17:52

(PLO)- Nhóm người mua acid acetic công nghiệp dùng trong ngành dệt, nhuộm vải hoặc ngành gỗ do Đài Loan sản xuất, sau đó pha trộn với nước thành giấm ăn.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thư (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn).

Cùng bị bắt có ba nhân viên gồm: Trần Ngũ Châu (39 tuổi, em ruột Thư), Võ Phi Cường (58 tuổi) và Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi). Các bị can bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh chống tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã phát hiện Công ty Thư Trần Hớn có hành vi sản xuất giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc.

Nhóm Thư, Châu, Cường và Nhì tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn khám xét kho hàng, trụ sở công ty, thu giữ 198 thùng và can hóa chất.

Kết quả điều tra xác định Công ty Thư Trần Hớn không được cấp phép sản xuất hóa chất. Tuy nhiên, từ tháng 9-2025, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm acetic giả dùng trong thực phẩm để thu lợi bất chính.

Nhóm người được xác định dùng acid dùng trong công nghiệp pha với nước thành giấm ăn. Ảnh: CA

Thủ đoạn của nhóm này là mua acid acetic công nghiệp do Đài Loan sản xuất rồi pha với nước. Các bị can chiết dung dịch này vào các thùng, can rỗng của mặt hàng giấm acetic thật xuất xứ Hàn Quốc rồi đưa ra thị trường. Từ tháng 9-2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã bán ra hơn 500 thùng, can giấm giả.

Theo cơ quan chức năng, acid acetic công nghiệp là loại không qua lên men tự nhiên, vốn dùng trong ngành dệt, nhuộm vải hoặc ngành gỗ.

Sử dụng hóa chất này trong thực phẩm gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng, dạ dày. Người dùng có thể tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng như chì, asen. Ở nồng độ cao, chất này gây đau bụng, loét thực quản, thậm chí tử vong.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xử lý theo quy định.