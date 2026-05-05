Xác minh xe container ngang nhiên chạy ngược chiều ở TP.HCM 05/05/2026 10:28

(PLO)- Công an TP.HCM đang xác minh, mời tài xế xe container ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông làm việc sau khi clip vụ việc lan truyền mạng xã hội.

Ngày 4-5-2026, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã nắm được sự việc xe container chạy ngược chiều trên đường Đỗ Mười và đang tiến hành xác minh, mời tài xế lên làm việc.

Trước đó, tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip xe container ngang nhiên chạy ngược chiều trên tuyến đường đông đúc xe cộ di chuyển. Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, TP.HCM.

Theo clip, tài xế xe container điều khiển xe chạy ngược chiều trong làn hỗn hợp trên đường Đỗ Mười, đoạn giao lộ với đường An Phú Đông 09 vào giờ cao điểm. Thời điểm này phương tiện lưu thông đông đúc, xe container cỡ lớn chiếm trọn làn đường ngược chiều để vào một bãi xe gần đó.

Hình ảnh xe container chạy ngược chiều trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, nhiều người đi xe máy, ô tô hốt hoảng và lo ngại nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nhiều phương tiện đang di chuyển đúng chiều buộc phải dừng đột ngột hoặc lách qua khe hẹp để tránh va chạm với xe container.

Hành vi của tài xế xe container nhận về nhiều ý kiến bình luận bức xúc. Đa số cho rằng việc điều khiển xe cỡ lớn đi ngược chiều vào giờ cao điểm là hành động coi thường luật giao thông và tính mạng của người khác.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy xét biển số xe và danh tính tài xế để xử lý nghiêm theo quy định.