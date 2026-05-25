Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng 25/05/2026 12:53

(PLO)- Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng bị khởi tố để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công ty Cổ phần (CP) Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán HND) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin bất thường.

Theo đó, ngày 21-5, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 thông tin có nội dung: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá (Tổng Giám đốc)- người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 22-5, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cũng đã có công văn thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng. Đồng thời, miễn nhiệm ông Dương Sơn Bá không còn đảm nhận chức vụ là người đại diện theo pháp luật của công ty, kể từ 21-5-2026.

Được biết, thời gian gần đây, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc tên trong vụ án sai phạm liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo thông tin ban đầu, hàng loạt nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và môi trường nằm trong diện phát sinh khí thải, nước thải với quy mô lớn. Tuy nhiên, dữ liệu môi trường được truyền về cơ quan quản lý là Sở NN&MT đã bị can thiệp, chỉnh sửa, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Việt Cường- Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán QTP), Nguyễn Văn Trung (Phó quản đốc phân xưởng vận hành trạm quan trắc) và Lương Công Bính (chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn thuộc Nhiệt điện Quảng Ninh).

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập ngày 17-9-2002. Hiện Tổng Công ty Phát điện 2 (công ty con Tập đoàn Điện lực Việt Nam) nắm giữ 51% vốn điều lệ, trong khi Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu 25,97%.