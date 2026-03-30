Khởi tố ông Hoàng Văn Thức và 10 bị can sai phạm về quan trắc môi trường 30/03/2026 21:21

(PLO)- Liên quan đến sai phạm tại các dự án đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can.

Liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện hàng loạt vi phạm trong công tác đầu thầu.

Cụ thể, đó là các dự án đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường xảy ra tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Bộ NN&MT và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động trên cả nước do Bộ NN&MT đầu tư và quản lý từ năm 2020. Các trạm quan trắc này được đặt ở nơi công cộng với mục tiêu giám sát chất lượng không khí, cảnh báo ô nhiễm tại các địa phương.

Trần Thị Minh Hương, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc. Ảnh: VTV

Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Seiki và Công ty cổ phần Kỹ thuật Toàn Cầu là đơn vị cung cấp hệ thống quan trắc. Để trúng được các gói thầu, các đối tượng đã thông đồng, cấu kết với đơn vị tư vấn thẩm định giá, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu để cài thêm các rào cản kỹ thuật, yêu cầu phải có giấy phép bán hàng, đưa ra thông số kỹ thuật đặc thù của thiết bị để gây khó khăn cho các đơn vị khác muốn tham gia dự thầu. Từ đó, đảm bảo chỉ liên doanh Công ty Seiki và Công ty Toàn Cầu có thể đáp ứng được hồ sơ mời thầu.

Sau khi trúng thầu, các đối tượng đã chi gần 35 tỉ đồng cho bị can Hoàng Văn Thức, nguyên Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ NN&MT) và cấp dưới là Trần Thị Minh Hương, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc (Ncem).

Để có tiền chi ngoài hợp đồng, các đối tượng đã nâng giá các thiết bị nhập khẩu để có tiền chênh lệch chi cho chủ đầu tư. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cũng liên quan đến vi phạm về đấu thầu hệ thống quan trắc môi trường tự động, cơ quan công an đã triển khai thêm một vụ việc khác xảy ra tại tỉnh An Giang. Theo đó, xác định Công ty CP Kỹ thuật môi trường Việt An đã đưa hối lộ cho các lãnh đạo, cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hơn 1,2 tỉ đồng để trúng gói thầu cung cấp thiết bị quan trắc môi trường.