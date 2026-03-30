Lời khai của giám đốc và một số người trong 74 bị can sai phạm về quan trắc môi trường 30/03/2026 19:32

(PLO)- VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố 74 bị can làm sai lệch chỉ số quan trắc môi trường. Một số bị can khai việc chỉnh sửa số liệu có thể thực hiện dễ dàng.

Theo báo Bảo vệ pháp luật, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố 74 bị can về 10 tội danh liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Chiêu trò thay đổi cấu hình thiết bị phân tích hoặc can thiệp vào hệ thống

Vụ án được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra làm rõ. Vụ 1 thuộc VKSND Tối cao kiểm sát điều tra.

Khởi tố bị can Nguyễn Hoài Bách, Giám đốc Công ty Việt An. Ảnh: CA

Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có Lê Việt Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; Nguyễn Văn Trung, Phó quản đốc phân xưởng vận hành trạm quan trắc và Lương Công Bính, chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn.

Bị can Nguyễn Hoài Thi, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt An, và Nguyễn Hoài Bách, Giám đốc kinh doanh công ty này, đã bị khởi tố điều tra về các tội Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bước đầu Thi khai việc làm sai lệch số liệu đầu ra không khó, chỉ cần thay đổi cấu hình thiết bị phân tích hoặc can thiệp vào hệ thống truyền, nhận dữ liệu. Theo lời khai này, tất cả thiết bị đo trên thị trường đều có thể chỉnh sửa số liệu dễ dàng.

Các thiết bị, vật chứng được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: VTV

Bị can Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh khai, thừa nhận đã chỉnh hệ số khí thải… để sau khi nhân với hệ số đó thì thông số truyền về Sở NN&MT đáp ứng tiêu chuẩn cho phép. Bị Can Phạm Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Hiệp khoa học, công nghệ, môi trường Biwase khai rằng nếu chỉ số vượt thì bị phạt, có thể bị đình chỉ hoạt động thì sẽ hoạt động của công ty. Ông Hùng đã đồng ý cho nhân viên liên hệ với một công ty để xem xét đánh giá “làm sao để số liệu truyền về Sở NN&MT lúc nào cũng không vượt.

Niêm phong nhưng vẫn cố tình can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu 160 trạm

Theo cơ quan công an, các bị can chủ yếu thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường. Theo quy định các doanh nghiệp này khi hoạt động buộc phải lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường ở nơi phát sinh nước thải, nguồn thải để giám sát. Trong đó có các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải. Tuy nhiên các chỉ số về môi trường khi được truyền về Sở NN&MT thì bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Bị can Vũ Văn Hưng, Giám đốc Công ty Môi trường - TKV trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: VTV

Các thiết bị quan trắc được cài đặt tại các công ty phát nước thải, nguồn thải, dù được dán niêm phong, có hệ thống camera giám sát riêng để đảm bảo không ai có thể can thiệp vào hệ thống dữ liệu. Thế nhưng trên thực tế có hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí các hành vi trái phép này còn được thực hiện từ xa.

Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xác định trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải trên cả nước bị lực lượng chức năng khám xét thì có tới gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, chiếm khoảng 55%.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục rà soát toàn bộ các trạm quan trắc môi trường còn lại trên cả nước.