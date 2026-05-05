Một phụ nữ ở TP.HCM nhặt được tiền và vé số trúng giải liền trả lại người mất 05/05/2026 14:43

(PLO)- Xã Thái Mỹ vừa tổ chức biểu dương bà Phạm Thị Sia do có hành động đẹp, trả lại tiền và 5 tờ vé số trúng thưởng cho người đánh rơi.

Sáng 5-5, UBND xã Thái Mỹ (TP.HCM) tổ chức trao thưởng, biểu dương gương người tốt việc tốt đối với bà Phạm Thị Sia, hội viên phụ nữ ấp Bình Thượng. Bà Sia được vinh danh vì hành động nhân văn khi trả lại tiền và vé số trúng thưởng nhặt được.

Bà Sia (bên trái) đã tìm trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: UBND XÃ THÁI MỸ

Trước đó, ngày 28-4-2026, bà Sia nhặt được một túi chứa tài sản của người dân đánh rơi. Bà chủ động tìm kiếm và liên hệ với người mất là bà Vẹn, ngụ ấp Chợ 1, xã Thái Mỹ để trao trả lại toàn bộ tài sản.

Số tài sản bà Sia trả lại gồm 6 triệu đồng tiền mặt và 5 tờ vé số trúng giải tám (giải đầu), mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

UBND xã Thái Mỹ đã biểu dương và tặng giấy khen bà Sia. Ảnh: UBND XÃ THÁI MỸ

Theo UBND xã Thái Mỹ, hành động của bà Sia thể hiện đức tính trung thực và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nghĩa cử "nhặt được của rơi trả lại người mất" của bà là minh chứng cho lối sống nghĩa tình tại địa phương.

Đại diện UBND xã Thái Mỹ cho biết việc biểu dương bà Sia nhằm lan tỏa, nhân rộng những tấm gương người tốt việc tốt, góp phần xây dựng xã hội văn minh.