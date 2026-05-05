Tìm thân nhân người phụ nữ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú, TP.HCM 05/05/2026 09:22

(PLO)- Sau mười ngày điều trị nhưng không có người thân đến nhận, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Út đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú, TP.HCM.

Ngày 5-5, Công an phường Bình Phú và UBND phường Bình Phú, TP.HCM cho biết đang phát thông báo tìm thân nhân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 49 ngày 18-4, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực hoa viên đường Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú). Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên là Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1-1-1979 (47 tuổi), sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28-4, bà Út đã tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Bình Phú xác định nguyên nhân tử vong do ngưng tim, sốc nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc, suy gan cấp và bán cấp, suy thận cấp, xơ gan và nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng khác.

Theo đặc điểm nhận dạng, bà Nguyễn Thị Út cao 1,5 m, nặng 46 kg, da ngăm đen, tóc đen và ngắn. Để có cơ sở giải quyết các thủ tục pháp lý và thực hiện mai táng theo quy định, cơ quan chức năng đề nghị thân nhân bà Út sớm liên hệ trình báo.

Mọi thông tin liên hệ Công an phường Bình Phú (số 236F đường Nguyễn Văn Luông, số điện thoại: 028.38752645) hoặc gặp cán bộ Trịnh Đức Thuận (số điện thoại: 0906895552). Ngoài ra, người dân có thể liên hệ Bệnh viện Đa khoa Bình Phú (số 2D đường Chợ Lớn, số điện thoại: 028.37514769).

Cơ quan chức năng lưu ý sau 48 giờ kể từ ngày thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận diện, chính quyền địa phương sẽ phối hợp cùng bệnh viện hỏa táng theo quy định đối với trường hợp người tử vong không có thân nhân.