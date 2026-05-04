Khởi tố 11 thanh thiếu niên cầm dao, cuốc đuổi đánh nhau gây náo loạn 04/05/2026 12:15

(PLO)- Sau 24 giờ truy xét, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 11 người trong hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, cuốc, xẻng rượt đuổi đánh nhau tại xã Tân Vĩnh Lộc.

Ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 người về tội gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 13-4-2026, tại tuyến đường Liên ấp 1,2,3 địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên.

Những người này mang theo nhiều hung khí như dao tự chế, cuốc, xẻng, gạch, cây sắt… rượt đuổi đánh nhau náo loạn, gây mất an ninh trật tự và khiến người dân khu vực lo sợ.

Công an đã khởi tố 11 người về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Hậu quả vụ việc khiến một người trong hai nhóm bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét.

Sau 24 giờ, công an đã triệu tập, làm rõ 20 người thuộc hai nhóm trên để làm rõ mâu thuẫn cá nhân. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 11 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, nhóm bị can bị khởi tố đều có tuổi đời rất trẻ, sinh từ năm 2008 đến năm 2010 (từ 16 đến 18 tuổi).