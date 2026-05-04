Hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tốc độ dịp lễ 30-4 và 1-5 tại Quảng Trị 04/05/2026 10:59

(PLO)- CSGT tỉnh Quảng Trị còn xử lý 158 trường hợp vi phạm các quy định về vận tải hành khách và hàng hóa.

Ngày 4-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin trong bốn ngày nghỉ lễ từ 30-4 đến 3-5 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra ba vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng. Các vụ này xảy ra tại xã Vĩnh Định, Quảng Ninh và Cam Lộ, làm chết ba người và một người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, tình hình tai nạn giao thông có những chuyển biến tích cực ở một số chỉ số như giảm 50% số vụ (giảm ba vụ) và giảm hơn 90% số người bị thương.

Hàng ngàn phương tiện di chuyển về trung tâm Phong Nha - Kẻ Bàng dịp lễ 30-4 và 1-5. Ảnh: MT.

Các vụ tai nạn tập trung chủ yếu trên các tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 9. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường và thiếu quan sát.

Lực lượng CSGT đã huy động 675 lượt cán bộ chiến sĩ, tổ chức 222 ca tuần tra kiểm soát.

Qua đó, đã đón dừng kiểm soát hơn 4.300 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 685 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính ước tính hơn 1,2 tỉ đồng.

CSGT đường thuỷ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị liên tục có mặt trên sông Son để hướng dẫn, nhắc nhở các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: MT.



Công tác xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc theo các chuyên đề trọng tâm. Phát hiện 88 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, phạt tiền hơn 343 triệu đồng, tạm giữ 87 mô tô và một ô tô.

Lỗi vi phạm phổ biến nhất là vi phạm tốc độ với 176 trường hợp bị lập biên bản, dự kiến phạt tiền 425 triệu đồng.

Xử lý 158 trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận tải hành khách, hàng hóa và 16 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát trên tuyến đường sắt và đường thủy nội địa, đảm bảo không để xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.