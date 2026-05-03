1 người chạy xe máy ngã xuống đường sau khi bị tấn công 03/05/2026 19:00

(PLO)- Mạng xã hội chia sẻ clip 1 người đang chạy xe máy ngã mạnh xuống đường sau khi bị một người lạ ngồi phía sau xe do người khác chở bất ngờ vượt lên và dùng mũ bảo hiểm tấn công vào đầu.

Theo clip, nam thanh niên mặc áo màu cam, không đội mũ bảo hiểm đang chạy xe máy trên đường. Lúc này, một xe máy chạy phía sau vọt lên nhanh, ngang với xe của nam thanh niên. Xe máy trên do một người đàn ông điều khiển, chở phía sau một người đàn ông khác.

Nam thanh niên mặc áo cam không đội mũ bảo hiểm đang chạy trên đường thì bị người lạ mặt phía sau vọt lên, dùng mũ bảo hiểm tấn công mạnh vào người.

Khi 2 xe chạy ngang nhau, người đàn ông lạ ngồi phía sau đã dùng mũ bảo hiểm của mình đập mạnh vào nam thanh niên. Sự việc diễn ra nhanh, cú đập mạnh khiến nam thanh niên loạng choạng tay lái và ngã xuống đường, còn 2 người lạ nhanh chóng vọt xe bỏ chạy.

Thời điểm nam thanh niên ngã xuống, một xe máy chạy phía sau may mắn lách kịp thời để không đâm trúng, xảy ra tai nạn. Sau đó nam thanh niên đã đứng dậy. Vụ việc khiến những người đi đường bàng hoàng.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình của xe ô tô chạy phía sau. Theo clip, vụ việc xảy ra được cho là trên đường Lê Lợi, phường Tam Thắng, TP.HCM. Thời điểm camera hành trình ghi lại là khoảng 15 giờ 34 phút chiều 1-5.

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng đã gây bức xúc trong dư luận. Mạng xã hội cũng chia sẻ xe máy do 2 người đàn ông lạ điều khiển có biển số 72-AC184…

Cơ quan chức năng đã nắm được sự việc và đang xác minh, làm rõ.