2 thanh niên dùng súng nhựa giả cảnh sát tuần tra để cướp tài sản 13/04/2026 12:58

(PLO)- Sử dụng súng nhựa bắn đạn thuốc pháo, hai tên cướp đã hù dọa hai thiếu niên để cướp tài sản trên đường lúc nửa đêm.

Ngày 13-4, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hồ Trường Kim (22 tuổi) và K’ Doanh (21 tuổi) cùng thường trú tại xã Gia Hiệp để điều tra về tội cướp tài sản.

Hồ Trường Kim nghe đọc lệnh khởi tố.

Trước đó, sáng ngày 5-4, Công an xã Bảo Thuận tiếp nhận tin báo của hai thiếu niên về việc bị hai nam thanh niên giả danh công an khống chế, chiếm đoạt một xe gắn máy và hai điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.

Lực lượng công an đã xác định, đưa Hồ Trường Kim và K’ Doanh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, hai thanh niên trên đã chuẩn bị súng nhựa bắn đạn thuốc pháo để giả danh lực lượng công an đi tuần tra ban đêm nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản.

K’ Doanh nghe công bố Lệnh tạm giam.

Khoảng 0 giờ ngày 5-4, khi phát hiện hai thiếu niên điều khiển xe máy trên địa bàn thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận, cả hai đã đuổi theo, chặn xe, rút chìa khóa, yêu cầu kiểm tra và dùng súng bắn đe dọa.

Do trời tối lại thấy vũ khí “nóng”, hai nạn nhân tin đây là công an thật nên đã ngoan ngoãn giao nộp một xe máy, hai điện thoại di động và cung cấp cả mật khẩu điện thoại.

Dù các đối tượng thực hiện hành vi vào đêm tối, ít dấu vết. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 12 giờ truy vết, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ẩn nấp ở xã Gia Hiệp của hai nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, bộ đôi này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi để trả lại cho hai thiếu niên.