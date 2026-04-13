Bỗng dưng nợ 1,7 tỉ đồng vì cho nhân viên ngân hàng mượn điện thoại 13/04/2026 11:29

(PLO)- Một khách hàng bỗng dưng nợ ngân hàng 1,7 tỉ đồng và tá hỏa nhớ ra trước đó từng đưa điện thoại cho nhân viên ngân hàng để nhờ làm thủ tục giúp.

Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Anh Tuấn (27 tuổi), nhân viên ngân hàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh giữ người khẩn cấp đối với Ngô Anh Tuấn. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định Ngô Anh Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân tại một chi nhánh ngân hàng ở Lâm Đồng. Tuấn được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng, Tuấn đưa ra thông tin gian dối rằng hồ sơ vay vốn chưa hoàn tất, rồi yêu cầu khách hàng đưa điện thoại để "thao tác giúp". Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng ngân hàng, thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến rồi chuyển số tiền 1,7 tỉ đồng đến tài khoản khác, sau cùng chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Bị hại hoàn toàn không biết việc Tuấn dùng tài khoản của mình để vay tiền. Sau khi chiếm đoạt, Tuấn sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Khi phát hiện vụ việc, bị hại đã trình báo cơ quan công an.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Khi có nhu cầu vay vốn hoặc đáo hạn, người dân nên trực tiếp đến trụ sở ngân hàng hoặc tự truy cập ứng dụng chính thống để thực hiện giao dịch. Tuyệt đối không để người khác sử dụng điện thoại, tài khoản của mình để thao tác trên các ứng dụng tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là bị hại hoặc người liên quan đến hành vi của Ngô Anh Tuấn, đề nghị khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly, TP Đà Lạt) hoặc số điện thoại trực ban hình sự: 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết.