Khởi tố vụ án xe tải rơi từ núi Tà Zôn làm 3 người tử vong 10/04/2026 17:45

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án vô ý làm chết người liên quan vụ xe tải rơi từ núi Tà Zôn làm ba người tử vong.

Ngày 10-4, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vô ý làm chết người liên quan vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực núi Tà Zôn, thuộc thôn 2, xã Hàm Thuận làm ba người tử vong.

Núi Tà Zôn nhìn từ Quốc lộ 1.

Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, Trương Tuấn Trường (27 tuổi) thường trú tại Anh Sơn, Nghệ An điều khiển xe ô tô biển số 29H-252.65 chở vật tư thi công công trình đến khu vực núi Tà Zôn cho công ty TNHH Global Construction.

Trường đậu xe tại khu vực triền núi Tà Zôn ở độ cao khoảng 200 m và cùng công nhân tại công trường bốc hàng xuống vị trí tập kết.

Hiện trường nơi xe tải đỗ lại để bốc hàng.

Sau khi bốc hàng xong, Trường lên cabin xe tải, lúc đó trên thùng xe vẫn còn ba người thì bất ngờ xe ô tô tải di chuyển về phía trước, lao nhanh xuống dốc và lao xuống sân khuôn viên của công ty cổ phần Tà Zôn ở chân núi.

Hậu quả làm ba người tử vong, trong đó có công nhân bốc xếp ở xã Hàm Thuận và một thanh niên ở Cần Thơ.

Cơ quan điều tra giám định phương tiện.

Riêng Trương Tuấn Trường bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn được lực lượng chức năng xác định là do Trương Tuấn Trường không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đậu ô tô tải trên triền núi dẫn đến tai nạn.