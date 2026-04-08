Xe tải rơi từ núi Tà Zôn trúng khu nhà ăn công nhân, 3 người tử vong 08/04/2026 10:08

(PLO)- Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng nay khi xe tải rơi từ núi Tà Zôn, Lâm Đồng xuống khiến ít nhất 3 người tử vong.

Sáng 8-4, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực núi Tà Zôn thuộc xã Hàm Đức cũ, nay là xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, xe tải chở vật liệu, cây xanh lên núi Tà Zôn đã gặp sự cố và rơi xuống chân núi từ độ cao hàng chục mét. Chiếc xe rơi xuống ngay cạnh khu nhà ăn của công nhân một công ty khai thác đá dưới chân núi, hư hỏng nặng.

Chiếc xe rơi xuống chân núi cạnh nhà ăn công nhân.

Vụ tai nạn đã làm ít nhất 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Một số người bị thương nặng đang được đưa đi bệnh viện. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường nơi gặp sự cố và dưới chân núi.

Được biết núi Tà Zôn cao 386m so với mực nước biển.

+ Lúc 10 giờ cùng ngày, thông tin mới nhất mà PLO có được, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong và 1 người bị thương trong vụ xe tải lao xuống vực tại núi Tà Zôn sáng 8-4.

Theo báo cáo nhanh, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 40 ngày 8-4 tại khu vực triền núi Tà Zôn thuộc Thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 29H-252.65 do tài xế Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển di chuyển trên triền núi. Xe đang vận chuyển vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT thì bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (37 tuổi), Lê Văn Mười (49 tuổi), cùng trú tại xã Hàm Thuận và Nguyễn Thanh Nhã (25 tuổi, trú tại Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Các cơ quan chức năng đang phối hợp khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.