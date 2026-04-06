Xe khách rơi xuống vực khiến 4 người tử vong còn 17 ngày nữa hết đăng kiểm 06/04/2026 18:23

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại, vụ lật xe khách ở Lâm Đồng có 4 người tử vong, 11 người bị thương.

Đến 17h chiều nay (6-4), chiếc xe khách bị rơi xuống vực tại khu vực Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, đã được cơ giới cẩu lên khỏi hiện trường và không phát hiện thêm nạn nhân nào còn kẹt trong xe.

Trước khi xe khách được cẩu khỏi hiện trường, rất nhiều người dân cùng cơ quan chức năng đã hợp sức cùng đẩy nghiêng chiếc xe và đưa ra một thanh niên còn khá trẻ bị thương ở chân, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc xe được cẩu khỏi hiện trường gần như là đống sắt vụn sau khi rơi xuống vực. Như vậy, tính đến thời điểm hiện, tại vụ lật xe khách vào chiều 6-4 đã có 4 người tử vong, 11 người bị thương. Riêng lái xe được xác định không bị thương tích và đã rời khỏi hiện trường.

Như PLO đã đưa, vào lúc 15h30 chiều 6-4, tại Km 16+300 đường ĐT715 thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe ô tô khách 24 chỗ, biển số 86H-054.61 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển từ hướng TP Phan Thiết (cũ) đi xã Tuy Phong, đến địa điểm trên thì tự gây tai nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng công an xã tiến hành chỉ đạo đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đại tá Trần Văn Mười , Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc theo quy định.

Được biết, chiếc xe khách nói trên chở 16 người là những thợ lặn sau chuyến biển từ Hòa Thắng trở về nhà. Hầu hết nạn nhân còn rất trẻ và đều ngụ xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.

Bước đầu xác định chiếc xe trên có chủ sở hữu là ông P.T.N, chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam năm 2010 và chỉ còn 17 ngày nữa là hết hạn đăng kiểm (23-4-2026). Đây là xe khách thuộc nhóm sản xuất từ 15 năm trở lên được qui định phải kiểm định 3 tháng/lần. Lần kiểm định gần nhất của chiếc xe này là ngày 24-1-2026.