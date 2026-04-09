Vụ xe tải rơi xuống núi Tà Zôn: Xe đang nhích ở độ cao 200m thì xảy ra tai nạn 09/04/2026 11:38

(PLO)- Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân xe tải rơi xuống núi Tà Zôn khiến 4 người thương vong là do mất phanh hay lỗi thao tác.

Liên quan vụ xe tải rơi xuống núi Tà Zôn trúng khu vực văn phòng Công ty mỏ đá Tà Zôn làm 3 người tử vong, 1 người bị thương, sáng nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đang lấy lời khai những người liên quan và giám định phương tiện.

Núi Tà Zôn nhìn từ Quốc lộ 1.

Theo báo cáo của UBND xã Hàm Thuận, lúc 8 giờ 40 ngày 8-4, tại khu vực triền núi Tà Zôn, xe tải biển số 29H-252.65 do tài xế Nguyễn Tấn Trường (27 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển, chở vật tư thi công cho một đơn vị viễn thông thì bất ngờ lao xuống vực.

Chiếc xe từ trên núi rơi xuống tông vào tường văn phòng Công ty mỏ đá Tà Zôn.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Kim Trung Thịnh (37 tuổi), ông Lê Văn Mười (49 tuổi) cùng trú xã Hàm Thuận và anh Nguyễn Thanh Nhã (25 tuổi) trú Trần Đề, Cần Thơ tử vong. Tài xế Trường đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Bước đầu xác định, sáng 8-4, xe tải vận chuyển thiết bị viễn thông và anten parabol lên núi Tà Zôn theo lộ nhựa ở độ cao 200m. Sau đó xe dừng lại để chuyển hàng bằng ròng rọc lên đỉnh núi cao 386m.

Hiện trường nơi xe tải đỗ lại để bốc dỡ hàng hóa lên đỉnh núi.

Trong lúc bốc dỡ hàng gần xong, tài xế Trường nổ máy định nhích xe lên phía trước một đoạn cho thuận tiện. Tuy nhiên, xe bất ngờ mất kiểm soát và trôi đi một đoạn dài.

Xe tải "trôi" theo con lộ nhựa và sát xuống sườn núi ở vị trí người đang ngồi chụp ảnh.

Chiếc xe rơi xuống sườn núi, lao vào khuôn viên Công ty mỏ đá Tà Zôn và tông mạnh vào tường văn phòng mới dừng lại. Ba nạn nhân đang đứng trong thùng xe bị va đập mạnh, có người bị văng ra ngoài dẫn đến tử vong.

Hướng chiếc xe tải rơi xuống núi.

Trong số nạn nhân tại Hàm Thuận, một người có gia cảnh rất khó khăn, phải xin hỗ trợ quan tài mai táng. Riêng nạn nhân Nguyễn Thanh Nhã là nhân viên công ty khác, khi thấy xe bốc dỡ đã tự nguyện vào hỗ trợ giúp thì gặp nạn.

Lực lượng kỹ thuật hình sự đang tiến hành giám định.

Do nghi ngờ nguyên nhân vụ tai nạn là mất phanh, đơn vị kỹ thuật hình sự đang tiến hành giám định toàn bộ hệ thống phanh, kiểm tra đường ống, áp suất, dầu phanh; đánh giá dấu vết trượt, quãng đường xe trôi với mục tiêu làm rõ mất phanh do lỗi kỹ thuật đột ngột hay do bảo dưỡng không đảm bảo, lỗi vận hành.

Phòng Kỹ thuật hình sự đang tiến hành "soi" kỹ toàn bộ hệ thống phanh.

Bước đầu, Công an xã Hàm Thuận xác định đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.