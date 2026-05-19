MU sắp hoàn tất hợp đồng được Casemiro nhắc đến 19/05/2026 12:44

Thủ môn kỳ cựu của MU Tom Heaton sẽ ký gia hạn hợp đồng thêm một năm để tiếp tục gắn bó với Old Trafford mùa giải thứ sáu. Sự hiện diện của thủ môn kỳ cựu này trong đội hình sẽ giúp "quỷ đỏ" an tâm hơn khi đội sẽ trở lại Champions League mùa tới.

Thủ môn từng khoác áo Burnley và đội tuyển Anh đã bước sang tuổi 40 tháng trước và được coi là một thành viên quan trọng trong phòng thay đồ của Manchester United, đồng thời là người đặt ra tiêu chuẩn trong các buổi tập dù đã không thi đấu chính thức cho đội một hơn ba năm. Heaton cũng đã hướng dẫn Senne Lammens trong mùa giải đầu tiên đầy ấn tượng của thủ môn người Bỉ tại Premier League.

Altay Bayindir chuẩn bị rời MU mùa hè này và Andre Onana cũng sẽ theo chân anh sau khi trải qua mùa giải cho mượn tại Trabzonspor, điều đó có nghĩa là Heaton sẽ mang lại sự ổn định cho MU bằng cách tiếp tục là thủ môn lựa chọn thứ ba. Heaton trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" trước khi rời CLB vào năm 2010 mà không có một lần ra sân nào và sau đó trở lại.

Tom Heaton đủ điều kiện là một cầu thủ "cây nhà lá vườn" và do đó sẽ giúp Manchester United hoàn thành chỉ tiêu này trong đội hình 25 người cho lần trở lại Champions League mùa tới.

Tom Heaton trong trận giao hữu MU thua đội các ngôi sao Đông Nam Á 0-1. ẢNH: EPA

Theo quy định của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), mỗi đội phải có ít nhất tám cầu thủ được đào tạo tại quốc gia của mình trong danh sách 25 người, trong đó ít nhất bốn người phải được đào tạo tại CLB. Để đủ điều kiện, một cầu thủ phải trải qua ba mùa giải liên tục tại CLB đó trong độ tuổi từ 15 đến 21.

Chỉ có Heaton, Luke Shaw và Amad đáp ứng được tiêu chí cầu thủ được đào tạo tại MU, trong khi Kobbie Mainoo có thể được đăng ký vào Danh sách B theo quy định đội hình của UEFA với tư cách là cầu thủ sinh vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2005, cho mùa giải 2026/27 và đã gắn bó với CLB hơn hai năm.

Amad được Premier League xếp vào loại cầu thủ "cây nhà lá vườn" mùa này nên đủ điều kiện theo quy định của UEFA. Harry Maguire và Mason Mount sẽ được xếp vào loại cầu thủ được đào tạo bởi liên đoàn bóng đá quốc gia.

Tom Heaton là một trong bốn cầu thủ mà MU sử dụng để lấp đầy các vị trí trong đội hình tham dự Europa League mùa trước, cùng với thủ môn trẻ Dermot Mee, Jonny Evans và Marcus Rashford. Mee vẫn ở lại MU nhưng Evans đã giải nghệ, trong khi Rashford nhiều khả năng sẽ bị bán đi vào mùa hè này.

Về các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Manchester United, Toby Collyer và Radek Vitek, hai cầu thủ đã trải qua mùa giải theo dạng cho mượn tại Championship, đều đủ điều kiện để khoác áo "quỷ đỏ". Nhưng Vitek rất muốn tiếp tục được ra sân thường xuyên sau một mùa giải xuất sắc với Bristol City.

Nếu Manchester United không thể thuyết phục Vitek trở thành thủ môn số 2, họ sẽ không thiếu những lời đề nghị hỏi mua thủ môn này trong mùa hè này. Manchester United có thể chọn ít hơn 8 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, nhưng điều đó sẽ làm giảm số lượng cầu thủ trong đội hình mà họ có thể gửi lên UEFA.

Tom Heaton sẽ tiếp tục ở lại MU mùa tới. ẢNH: EPA

Vì vậy, nếu MU chỉ chọn 6 cầu thủ thay vì 8, đội hình sẽ bị giới hạn ở 23 người thay vì 25 người. Heaton mang đến kinh nghiệm dày dặn cho phòng thay đồ và là người cố vấn cho đội trưởng Bruno Fernandes, trong khi Casemiro đã ca ngợi tầm ảnh hưởng của Heaton vào tuần trước.

"Điều đầu tiên là Tom Heaton thúc đẩy việc tập luyện", Casemiro nói trên podcast Rio Ferdinand Meets, "Anh ấy luôn thúc đẩy việc tập luyện. Anh ấy thúc đẩy trận đấu, trước trận đấu. Tất nhiên, Tom Heaton không thi đấu, nhưng anh ấy luôn thúc đẩy. Và Tom Heaton giúp đỡ đội bóng bằng kinh nghiệm của mình. Đối với tôi, mỗi phòng thay đồ cần một Tom Heaton. Mỗi phòng thay đồ cần người này bởi vì anh ấy giúp ích rất nhiều cho phòng thay đồ".